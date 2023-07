Danniella Westbrook, l'attrice sfigurata dopo l'intervento al naso: «Non posso credere a ciò che mi è stato fatto»

Danniella Westbrook ha vissuto un incubo a causa di un intervento di chirurgia estetica. L'attrice della serie inglese EastEnders, 49 anni, si è sottoposta ad un tentativo di ricostruzione del naso, in seguito al collasso del suo setto nasale in seguito agli anni in cui ha fatto un abuso di droghe.

Ad aprile, Danniella Westbrook, mamma di due figli, si è sottoposta all'intervento che però non ha avuto l'esito sperato. L'operazione svolta in Turchia, per l'attrice, è stata un vero e proprio calvario: «Non riuscivo a credere a quello che mi era stato fatto», ha raccontato più volte ai media inglesi.

Danniella Westbrook ha mostrato i risultati del suo intervento di ricostruzione facciale pubblicando delle foto su Instagram in cui si mostra senza particolari problemi nelle condizioni in cui è attualmente.

L'attrice di EastEnders ha subito un lifting chirurgico del filo. Si tratta di un intervento mininvasivo che prevede che dei fili vengano introdotti attraverso aghi sottilissimi e indolori e posizionati in modo da ricreare una sorta di rete sottodermica, senza tagli né cicatrici. Nel caso dell'attrice, l'intervento prevedeva l'utilizzo di punti di sutura temporanei per produrre un sollevamento della pelle e un trasferimento di grasso, nel tentativo di riparare un precedente intervento chirurgico già fallito.

«Non so come sia andata così male - ha spiegato Danniella Westbrook a OK! Magazine - Penso che sia stato un problema di comunicazione.

Vorrei solo non essere mai andata in Turchia. Non mi sottoporrò mai più a un intervento chirurgico all'estero».

Al magazine inglese ha spiegato che pagherà circa 500mila euro per un ultimo intervento di correzione facciale. Ma prima è impegnata nell'organizzazione delle sue nozze.

Avvistata intenta a provare un abito da sposa, Danniella Westbrook ha intenzione di sposare il suo fidanzato David, entro la fine dell'anno. Corpetto con diamantini e velo molto lungo che esalta la sua abbronzatura dorata, l'attrice sembra essere felice del suo vestito. L'uomo verrà rilasciato nei prossimi mesi dal carcere e, l'attrice è già pronta a convolare a nozze.

«Ci sposeremo all'estero, non posso dire molto di più, ma non vedo l'ora di diventare sua moglie», ha concluso l'attrice.