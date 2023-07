Robert De Niro, morto il nipote 19enne. Il dolore della mamma del ragazzo: «Non so come vivere senza di te»

È morto Leonardo De Niro Rodriguez, il nipote 19enne dell'attore Robert De Niro. «Il mio bellissimo angelo. Ti ho amato oltre le parole dal momento in cui ti ho sentito nella mia pancia. Sei stato la mia gioia e il mio cuore». Sono queste le parole della mamma Drena, figlia che Robert De Niro adottò nel 1976 durante il suo matrimonio con Diahnne Abbott. Al momento le cause della morte del 19enne non sono ancora state rese note. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha scritto la mamma.

La dedica social di Drena De Niro

Parole strazianti che esprimono il dolore di una mamma che non potrà più abbracciare il proprio figlio. «Sei stato sempre puro e reale - ha scritto Drena a corredo di una foto del figlio pubblicata su Instagram -. Vorrei essere con te in questo momento. Vorrei essere con te . Non so come vivere senza di te, ma cercherò di andare avanti e diffondere l'amore e la luce che mi hai fatto sentire per essere tua mamma. Eri così profondamente amato e apprezzato e avrei voluto che solo l'amore potesse salvarti. Riposa in pace».

Chi è Leonardo De Niro Rodriguez

Leonardo era un attore emergente e insieme alla mamma è apparso nel film A star is born nel quale interpretava il figlio di George Noodles Stone, Poi, ha avuto anche una parte nel film The Collection nel 2005 e in Cabaret Maxime nel 2018.