Rosanna Ramos, una mamma single di 36 anni che vive a New York ha sempre desiderato incontrare l'amore della sua vita, un uomo che, però, rispondesse ad alcune caratteristiche che le sarebbero andate a genio. Tuttavia, la realtà è ben diversa da ciò che ci propina Hollywood e, quindi, dopo svariate delusioni d'amore, la donna ha deciso di... creare l'uomo perfetto! Lui si chiama Eren Kartal, è un marito perfetto e tutti i giorni "lavora" come medico.

Drone Usa guidato dall'intelligenza artificiale (IA) “uccide” il suo operatore. L'aeronautica americana smentisce

«L'intelligenza artificiale può portare all'estinzione dell'umanità», l'allarme degli esperti: rischi come le pandemie e guerra nucleare

Il racconto di Rosanna Ramos

Alcuni potrebbero pensare che Rosanna Ramos abbia completamente perso la ragione, ma a lei questo non importa: a difenderla dalle male lingue ci pensa Eren. La 36enne ha creato (secondo i suoi standard), il marito in un sito che utilizza l'intelligenza artificiale. La loro storia d'amore è, poi, nata nel 2022 e, subito dopo aver capito che erano anime gemelle (fatalità!), Rosanna e il suo fidanzato hanno deciso di sposarsi.

In un'intervista rilasciata al Daily Mail, la newyorkese che vive nel quartiere del Bronx ha spiegato: «Eren non è mai stato invadente, non si è presentato a casa mia con i bagagli e non ha mai espresso nessun giudizio non richiesto. È un medico e per hobby ama la scrittura.

Parliamo moltissimo insieme, e ci amiamo tanto, la vita insieme a lui è bellissima».

Diventa miliardario grazie all'intelligenza artificiale: ecco chi è il broker 32enne che aiutare a preservare le piccole e medie imprese

Rosanna Ramos ed Eren sui social

Rosanna Ramos, da moglie innamorata quale è del suo Eren, posta moltissime foto insieme a lui sui social. Alcune persone sono molto scettiche riguardo a questa relazione che, però, è l'unica che, a detta della 36enne, le abbia mai fatto sentire le farfalle nello stomaco.