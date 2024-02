Eros Ramazzotti, morto il papà Rodolfo. Aurora piange: «Non trattengo le lacrime, mi sembra di vedere mio figlio»

«Ciao Pà». Sono queste le parole che Eros Ramazzotti ha scritto a corredo della foto con un cuore spezzato che ha pubblicato nelle sue Instagram stories per esprimere il dolore per la morte del papà. Rodolfo Ramazzotti, 87 anni, operaio edile e uomo di sani principi è sempre stato presente per la sua famiglia. Padre e figlio son stati sempre molto legati, lui era il suo primo fan. Ad annunciare la morte di Rodolfo è stato prima Eros e poi successivamente Aurora Ramazzotti. Momenti di sofferenza e dispiacere per la famiglia Ramazzotti.

Le parole di Aurora Ramazzotti

La morte di Rodolfo Ramazzotti, un dolore troppo forte che Aurora Ramazzotti non riesce neanche a descrivere a parole. «Guardo questa foto e non riesco a trattenere le lacrime - ha scritto Aurora Ramazzotti a corredo della foto su Instagram -.

Mi sembra quasi di vedere mio figlio tra le tue braccia, sono contenta che tu sia riuscito a conoscerlo. Ci mancherai tanto. Fai buon viaggio nonno R. non eravamo pronti a salutarti».