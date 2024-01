Si frequentano per sei mesi, poi la scoperta choc: «Siamo cugini, ma ci vogliamo sposare lo stesso»

Si frequentano. Nasce un sentimento. Poi la scoperta choc che distrugge l'idillio ma non il sogno di sposarsi. Makenna Hagemeyer, una ragazza di 21 anni residente in Florida, ha sconvolto TikTok rivelando che il suo fidanzato, Eli Hagemeyer, è suo cugino. Lo hanno scoperto dopo sei mesi di frequentazione ma, nonostante ciò, hanno comunque deciso di rimanere insieme. La coppia ha condiviso un video in cui appare felice, ma la notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra gli spettatori.

Kenna ha utilizzato la canzone “Sweet Home Alabama di Lynyrd Skynyrd come sottofondo, un chiaro riferimento allo stato dove il matrimonio tra cugini di primo grado è legale.

La storia ha scatenato un acceso dibattito online, con alcuni utenti che hanno criticato la coppia definendo la situazione incestuosa. Altri hanno scherzato sulla peculiarità della situazione. Nonostante le numerose critiche e il consiglio di mantenere la storia privata, Kenna ha continuato a condividere dettagli sulla sua vita, rispondendo anche ai commenti dei follower.

Ha affermato che il suo futuro marito non voleva che il loro segreto fosse divulgato e lo ha dovuto implorare per poterlo condividere pubblicamente.

La vicenda ha suscitato preoccupazione riguardo ai potenziali rischi per la salute dei figli della coppia, in quanto studi indicano che i bambini nati da genitori consanguinei abbiamo maggiori possibilità di nascere con problemi congeniti.

La discussione si è ulteriormente intensificata poiché il matrimonio tra cugini di primo grado è ancora legale in 19 stati degli Stati Uniti, compresa la Florida, dove risiede attualmente la coppia. Mentre è vietato nello Utah, dove la coppia ha iniziato la loro relazione.

Dopo oltre un mese di dibattiti e critiche online, Kenna ha pubblicato un video di follow-up in cui affronta ulteriormente la questione. Nel video, ha chiesto ai follower di «calmarsi» e ha sottolineato che la parentela tra lei e il fidanzato è «lontana» . Nonostante le controversie, la coppia sembra intenzionata a vivere la propria storia d'amore senza farsi influenzare dalle opinioni online.