Flavio Briatore denuncia un furto al Twiga: «Giacca con logo del locale rubata da una giornalista»

Flavio Briatore (73 anni) ha voluto denunciare un fatto molto grave avvenuto qualche giorno fa nel suo locale esclusivo a Forte Dei Marmi, al Twiga. L'imprenditore ed ex marito di Elisabetta Gregoraci ha voluto riderci su e ironizzare sull'accaduto, ma il furto avvenuto per mano di una giornalista ha fatto molto scalpore tra i follower e chi ha ascoltato il suo racconto.

L'ex marito di Elisabetta Gregoraci ha raccontato: «Buongiorno ragazzi, stamattina vi do una notizia che per me ha dell'increbile. È successo che una giornalista di un noto quotidiano toscano, che ha un nome del mare, è venuta al Twiga per fare un servizio sul locale.

Mentre era qui, tuttavia, si è fregata la giacca di Dimitri, con il logo del locale e se l'è portata via. Abbiamo visto dalle telecamere che si è presa questa giacca. Alle due, tre del mattino qualcuno ha ritrovato il portafoglio con i documenti e le carte di credito di Dimitri, ma nessuna traccia della giacca. I carabinieri sono dovuti andare a recuperare la giacca con il marchio Twiga. Questo vuol dire che il nostro marchio piace proprio tanto alla stampa e a tutti».

Il racconto, a metà tra il comico e l'incredulo, ha sorpreso molto i follower dell'imprenditore: «Questa storia è assurda, non ha senso», dice uno dei tanti commenti.