Da Laura Chiatti a Bonucci, con il party “Notte Forte” si accende l'estate vip a Forte dei Marmi

Glamour, design e arte. La spiaggia di Forte di Marmi, località vip della Toscana, si è trasformata in un Cirque du soleil sotto le stelle. Sabato 1 luglio nella splendida cornice del Bagno Annetta, uno degli stabilimenti più in della Versilia, è andato in scena un party super esclusivo tra fiumi di champagne, tartufo e patanegra. Un dinner show con ballerini e cantanti dalle performance straordinarie al quale hanno preso parte 500 ospiti, tra cui esponenti del mondo della moda, del design e dello spettacolo.

L'evento Notte Forte, giunto ormai alla quarta edizione, ha acceso l'estate della Versilia, grazie all'idea del patron Bruno Cardin, Ceo della Project Company Europea BI.CI., che da oltre 30 anni opera nel mercato dell'interior design e dell'outdoor contemporaneo, specializzata nell'arredamento luxury e moderno. BI.CI. ha anche avviato da tre anni una collaborazione stilistica con la Maison Alessandro Martorana (direttore creativo di BI.CI.), creando un equilibrio perfetto tra moda e design.

Gli ospiti vip

La serata è cominciata alle 20.30 con un aperitivo in spiaggia: crudi, salmone, fritti di gamberi e fiumi di Dom Perignon. Poi tutti in spiaggia per cenare sotto le stelle. Ai tavoli, innamoratissimi e inseparabili, l'attore Marco Bocci con la moglie Laura Chiatti, splendida in un abito verde, accompagnati dai loro biondissimi bimbi. Super ospite anche Leonardo Bonucci, capitano della Juventus, con la moglie Martina Maccari e il conduttore Rudy Zerbi avvistato sotto le tende ad ascoltare il dj set degli amici di Radio Deejay Andrea e Michele.

A mezzanotte la spiaggia si è trasformata in una discoteca a cielo aperto: e allora via i tacchi e tutti a scatenarsi sotto la luna sulla musica di Andrea e Michele di radio Deejay. E a far da scenografia all'evento in mostra anche Lamborghini da mille e una notte, sponsor dell'evento. Quest’anno non solo divertimento ma anche beneficenza, un progetto portato avanti da BICI in favore dell’associazione Brainy per la ricerca. Durante la serata l’azienda ha devoluto all’associazione 10.000€ e ha dato la possibilità a tutti gli ospiti di fare delle donazioni. Gli artisti hanno messo in scena il tema lunare con delle performance mozzafiato, che hanno accompagnato le portate della cena targata Dom Perignon.Durante la serata è stato anche presentato e regalato agli ospiti il nuovo libro di Bruno Cardin, pubblicato da Bruno Editore e già bestseller Amazon.