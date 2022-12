Giacomo Urtis, la trasformazione del medico estetico sconvolge i fan: «Ma stai facendo un percorso per cambiare sesso? Irriconoscibile»

Giacomo Urtis, noto per essere il chirurgo estetico dei vip, ha esagerato con i ritocchini? Capelli lunghi biondi, occhi da gatta, sopracciglia ben definite e nasino all'insu'. L'ex gieffino, che non ha mai nascosto di ricorrere lui stesso alla chirurgia plastica, è un altro. E mentre lui si mostra fiero delle sue "trasformazioni" sui social, su Instagram sotto le sue foto e i suoi video piovono critiche. C'é chi lo paragona ad Angelina Jolie (non quella dei tempi d'oro), chi lo scambia per Nina Moric e chi per Sophie Codegoni.

Giacomo Urtis: le critiche per i (troppi) ritocchi estetici

Nelle ultime immagini è bastata una parrucca (lunghissima) bionda e un rossetto rosso Valentino per far scattare l'allert "sosia Barbie". Ma ora la vera domanda che cominciano a farsi i fan, e anche gli haters, è se tutto questo stravolgimento sia frutto di qualcosa di passeggero o un cambiamento radicale e definitivo, come nel caso del suo ex definito il “Ken umano” diventato donna e ribattezzato in Jessica Alves. «Ma stai facendo un percorso per cambiare sesso??? I tuoi interventi non mi sembrano tanto estetici ...correttivi» e ancora: «Ma stai diventando donna?».