Harry e Meghan, fuga in Costa Rica con i figli: le foto della vacanza nel resort di lusso

Mentre continuano i rumors sull'assenza (che ormai sembra certa) di Harry e Meghan al tradizionale pranzo della famiglia reale a Sandringham House, i duchi di Sussex si concedono una fuga in paradiso lontano da occhi indiscreti ma non dagli obiettivi della fotocamera. La coppia è partita il 14 dicembre per una vacanza in famiglia in Costa Rica con i loro due figli per godersi spiagge paradisiache e splendide foreste pluviali.

Famiglia felice

Harry e Meghan sono stati avvistati mentre camminavano tra gli alberi a bordo di una golf car.

Natale lontano dalla famiglia



La fuga di Harry e Meghan verso il sole invernale arriva tra le notizie secondo cui la coppia non parteciperà al Natale reale a Sandringham quest'anno, dovrebbe infatti rimanere negli Stati Uniti con i loro figli. Ai membri più anziani della Famiglia Reale si uniranno invece i parenti della Regina Camilla, tra cui i figli, i nipoti e la sorella. La prevista assenza di Harry e Meghan fa seguito alle recenti speranze di un disgelo nei rapporti tra re Carlo e suo figlio più giovane. I Sussex hanno addirittura detto che avrebbero accettato un invito a Sandringham questo Natale. Invito che però non è arrivato.