«Mostro la cellulite sui social, mi rende più sicura di me stessa. E su Onlyfans chi mi segue paga di più»

Luana Kazaki è una modella brasiliana che pubblica contenuti per adulti su Onlyfans. La 27enne, sul proprio profilo Instagram, ama postare foto in cui mostra il suo corpo così com'è, senza filtri e senza modifiche. L'influencer promuove il concetto di bodypositivity in ogni sua forma e, proprio per questo, vorrebbe essere d'ispirazione ad altre ragazze che, magari, sono più insicure di lei. Luana, quindi, pubblica foto in cui mostra la sua cellulite che lei ha imparato ad accettare. A chi la offende dice: «Possono anche smettere di seguirmi».

Luana Kazaki ha rilasciato un'intervista al Daily Star in cui ha raccontato il rapporto che ha con il suo fisico: «Mi è sempre piaciuto il mio corpo così com'è. Non ho mai cercato di mostrarmi per ciò che non sono. Le mie cosce sono come quelle della maggior parte delle donne brasiliane. Sono formosa e ne sono consapevole e questo mi piace perché io sono così. Non ho un corpo che risponde agli standard dei social e non mi dispiace affatto mostrarlo sui social con tutti i suoi pregi ma anche le sue imperfezioni. Mostro la mia cellulite e le smagliature senza problemi e penso che sia proprio questo che mi distingue su internet. Mostrare questo lato di me aumenta la mia autostima e anche le mie entrate. I miei clienti mi inviano messaggi in cui mi scrivono che amano le mie curve. Quelli che mi criticano? Possono anche smettere di seguirmi».

Inoltre, Luana ha pubblicato un post Instagram in cui si mostra in bikini e scrive: «Non ho mai avuto problemi a mostrare il mio corpo per quello che è. Alle donne dico di non vergognarsi mai delle loro forme e agli uomini chiedo: voi preferite vedere foto modificate o foto vere tipo questa? Secondo me, la seconda opzione».

Luana Kazaki, poi, ha anche raccontato del marito Arthur e della loro relazione poliamorosa. Al Daily Star, la modella ha detto: «Sono stata la prima a sposarlo.

Poi, parlando, abbiamo deciso che sarebbe stato eccitante frequentare anche altre persone e così abbiamo fatto. Siamo molto felici, aprire il nostro matrimonio, ci ha uniti ancora di più».