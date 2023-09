«Ho la cellulite e non mi interessa, gli hater mi offendono ma io sono felice così»

arina Irby è un'influencer australiana che da anni cerca di promuovere, sui propri canali social, il messaggio del bodypositivity. Proprio per questo, però, è spesso presa di mira dagli hater che la attaccano e commentano in modo molto negativo e volgare qualsiasi contenuto lei posti su Instagram. Karina, infatti, mostra la sua cellulite e le sue curve e mette in mostra il suo corpo semplicemente perché lo ama e vuole incoraggiare i suoi fan a non vergognarsi mai di loro stessi.

Karina Irby conta più di un milione di follower sul proprio profilo Instagram. La modella curvy australiana è davvero molto apprezzata sui social e i suoi fan la adorano perché la sentono vicina a loro e per nulla costruita. Inoltre, l'influencer propone sempre messaggi sull'accettazione di se stessi e del proprio corpo.

In uno dei suoi ultimi post ha scritto: «In questi giorni, ho letto moltissimi commenti negativi di alcuni hater ai quali proprio non va giù che io mi ami per come sono, con la mia cellulite e tutti i miei diffetti che, per me, non sono tali.

Ci ho messo molti anni ad accettare il mio corpo, è stato un percorso di crescita che ho fatto e sono contenta di scegliermi ogni giorno. Dovete farlo anche voi. Non accettate mai una critica da chi non accettereste mai un consiglio. Io sono una brava persona, sono gentile, premurosa e compassionevole, mi ritengo forte e intelligente e mi sento bellissima e raggiante. Sono un'edizione limitata, unica nel suo genere. Ognuno di noi è unico: amatevi per come siete».

I post Instagram di Karina Irby riscuotono sempre moltissimo successo perché l'influencer, con i suoi scatti e le sue storie, infonde tanto coraggio agli utenti che, spesso, non si sentono abbastanza. Qualcuno le scrive: «Sei bellissima, non cambiare mai» oppure «La tua energia fa davvero bene al cuore. Magari sui social ci fossero più persone così».