«Lavoro alle 5 di mattina, mi presento al negozio ma è tutto chiuso: il capo non è arrivato. Dovevo rimanere a dormire»

Ci sono delle giornate che iniziano proprio col piede sbagliato e a ogni nuova disgrazia sentiamo rimbombare nella testa quelle parole che non osiamo pronunciare ad alta voce: «Ma perché non sono rimasto a dormire?». Eppure, per quanto possa sembrare ingiusto, non si può mettere in pausa la vita e rifugiarsi tra le lenzuola a causa di normali (e fastidiose) peripezie quotidiane.

Invece, sarebbe bene imparare a prendere anche quegli intoppi con filosofia, proprio come ha fatto una dipendente di Sephora, Kalli, che si è presentata al negozio alle 5 di mattina per il suo turno di lavoro per scoprire che era ancora chiuso: il manager incaricato dell'apertura, evidentemente, non ha sentito la sveglia.

La sua esperienza ha scatenato una serie di commenti di dipendenti insoddisfatti che si sono ritrovati in situazioni simili, spesso causate da disattenzioni o poca professionalità da parte del manager, del supervisore o del capo.

La giovane dipendente di Sephora ha pubblicato un video sul suo account TikTok in cui si riprende mentre è seduta per terra, davanti alla vetrina del negozio, pronta per una giornata di lavoro che però non può ancora iniziare: «Adoro venire al lavoro alle 5 di mattina quando il manager che si occupa dell'apertura non c'è», leggiamo.

Poi, scritto più piccolo, in basso, un appunto: «Lo sapevo, sarei dovuta rimanere a letto».

Nella didascalia, infine, specifica di essere arrivata già con 5 minuti di ritardo e che se non le sarà possibile iniziare il turno entro i 15 minuti dal passaggio dell'ora potrebbe avere problemi. Infine, nei commenti Kalli racconta di essere stata lì, seduta in un centro commerciale vuoto, per 45 minuti dato che era «troppo spaventata per andarsene».

Diversi utenti hanno fatto presente di essersi trovati in situazioni simili e hanno espresso il loro supporto nei confronti della giovane e delle evidenti mancanze del manager: «Avevo un turno all'apertura del ristorante e per quasi un'ora sono rimasta fuori perché la porta era chiusa. Dopo mi hanno mandato un messaggio chiedendomi dove fossi: tesoro, mi licenzio», «Mi hanno chiamato alle 5 di mattina nel mezzo dell'inverno e alla fine sono stato lasciato al freddo per tipo un'ora».