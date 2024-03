Leonardo Di Caprio, modella rivela le strane abitudini dell'attore a letto: «Indossa gli auricolari per non sentire niente»

Che Leonardo Di Caprio abbia una passione per le modelle è risaputo. Così come è noto che l'attore frequenti solo donne sotto i 25 anni, cosa di cui la star del Titanic ha ammesso di essere "colpevole". Ma adesso proprio una di queste top model con cui Leo ha avuto un brevissimo flirt ha rivelato alcune strane abitudini che il divo avrebbe in camera da letto. Lo racconta il Daily Mail.

Il racconto della modella



Hieke Konings, 22 anni, afferma di aver baciato la star di Hollywood, 49 anni, in un nightclub solo su invito, ma lo ha criticato definendolo «troppo strano e troppo vecchio». Apparendo sulla copertina dell'edizione olandese di Playboy, ha ricordato la notte in cui ha incontrato l'attore premio Oscar. Hieke ha detto: «Era in un club segreto a Los Angeles, uno dove entri solo su invito. L'ho visto seduto lì con la sua felpa nera e il suo berretto nero e abbiamo stabilito un contatto visivo». Ha spiegato come il manager di Leo l'ha portata al tavolo della star, dicendo: «Leo vuole parlare con te». La coppia si è poi scambiata una baciatina, ma Hieke ha descritto il bacio come nella media, dicendo: «È andato tutto bene, ma sicuramente non è il migliore che abbia mai avuto».

La camera da letto

Hieke è stata quindi invitata a a casa da Di Caprio, ma ha rifiutato e ha raccontato: «Lui era scioccato.

Ovviamente non ci era abituato. Quando ho detto che non lo conoscevo abbastanza bene, ha risposto dolcemente: "Ti Rispetto"». Ma poi la modella ha aggiunto: «Allora si è rivolto a un'altra ragazza e l'ha portata a casa». Hieke ha detto che, anche se non era andata a letto con Leo, aveva diverse amiche che avevano passato la notte con lui e sostenevano che lui avesse delle preferenze discutibili in camera da letto. Ha detto: «Un'amica ha detto che teneva gli auricolari durante il sesso perché non voleva sentirla. E un'altra ha detto che le ha perfino messo un cuscino in testa». A quel punto ha aggiunto: «No, Leo è troppo strano e troppo vecchio».

Tutte le modelle di Leo

Il curriculum di Leo come playboy è davvero lunghissimo. Due anni dopo l'uscita di Titanic, l'attore - che all'epoca aveva 24 anni - iniziò a frequentare l'allora diciottenne top model Gisele Bundchen, futura ex moglie della leggenda della NFL Tom Brady, ma si separarono nel 2004, quando Gisele era 23. Nel 2005, Leo iniziò un'altra storia d'amore di cinque anni con la top model Bar Refaeli, che aveva 20 anni quando iniziarono a vedersi. Tuttavia, quando Bar compì 25 anni nel 2010, i due si lasciarono, dando così inizio ad un apparente modello di frequentazione che avrebbe seguito Leo per i successivi 13 anni. Dopo aver trascorso un decennio in due storie d'amore a lungo termine, Leo ha avuto una serie di brevi avventure con donne famose che avevano tutte meno di 25 anni. Nel 2011, ha frequentato la star di Gossip Girl Blake Lively, che all'epoca aveva 23 anni, e nel 2012 si è incontrato con la modella 22enne Erin Heatherton, cosa che è durata solo pochi mesi. Leo è poi andato avanti con un'altra 22enne, la modella tedesca Toni Garrn, con cui si è separato dopo che lei ha compiuto 24 anni nel 2014. Nel 2015, ha avuto una storia d'amore con la bellezza di Baywatch Kelly Rohrbach, che all'epoca aveva 25 anni, ma la relazione è finita prima che lei compisse 26 anni. Ha poi iniziato un'altra storia d'amore nel 2016 con l'attrice 24enne Nina Agdal, che si è conclusa due anni dopo, quando Nina aveva 25 anni. Nel 2018, Leo si è innamorato della modella Camila Morrone, quando lui aveva 43 anni e Camila appena 20 e per un po' sembrò che Leo si fosse finalmente sistemato, prima che, appena un mese dopo che Camila avesse compiuto 25 anni, la storia d'amore da favola è finita. Allora è tornato ai suoi vecchi modi, fotografato con uno stuolo di giovani modelle, tra cui Victoria Lamas, 25, e Eden Polani, 19 anni. Attualmente si pensa che Leo esca con la modella italiana Vittoria Ceretti, 25 anni. La coppia è stata avvistata insieme anche all'inizio di settembre mentre festeggiavano, ballavano e si baciavano a Ibiza. Fonti dell'epoca sostenevano che fosse "pazzo" di Vittoria. Staremo a vedere.