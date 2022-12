Entra al supermercato per usare il bagno e compra casualmente il biglietto della lotteria: così Ellie ha vinto più di un milione di euro

E pensare che lei, Ellie Land, quel biglietto della lotteria EuroMillions non voleva nemmeno comprarlo. Alla fine non solo lo ha acquistato ma ha vinto: un milione di sterline, oltre un milione di euro (1,141,790.00 euro per la precisione). Ma questa storia è piena di dettagli sorprendenti. Per questo merita di essere raccontata dall'inizio, senza saltare alcun passaggio.

Ellie Land e il suo compagno Karl Ward vivono a Norwich, in Inghilterra, hanno vinto alla lotteria un bottino da sogno: un milione di sterline. Non avevano parlato di comprare quel biglietto, non era pianificato, non è nemmeno mai spuntata l'idea di giocare alla lotteria. E allora come si è realizzata questa vincita pazzesca?

Ellie è entrata in uno dei supermercati della catena Asda per una piccola ma improrogabile necessità: «Ho fatto un salto all'Asda solo per usare il bagno». Dopo aver utilizzato la toilette Ellie, 41 anni, ha pensato di approfittare della sosta per fare una piccola spesa. Ha passato in rassegna con la mente quel che le mancava in casa e velocemente ha comprato quelle che le serviva. Non molto in realtà. Una spesa veloce e ordinaria: pane e latte. Nel carrello evidentemente c'era anche una buona dose di fortuna. Andando verso la cassa si è comprata un biglietto della lotteria. Così, un po' per capriccio. E proprio così: si è comprata non un biglietto, ma il biglietto vincente dell'EuroMillions. Un biglietto che le ha cambiato la vita. Perché ora ci sono progetti in cantiere che erano stati rimandati e forse accantonati.

La coppia, che ha raccontato di aver fatto «un salto da Asda» per comprare del pane, del latte e per usare i servizi, ora sta ora organizzando il matrimonio dei propri sogni dopo 15 anni di fidanzamento. Ellie, che ha offerto alla signora che le ha venduto il biglietto una bottiglia di vino, ha raccontato: «Eravamo passati da Asda mentre tornavamo a casa da amici per prendere del pane e del latte. Karl mi ha aspettato mentre andavo in bagno e quando sono uscita era vicino allo sportello della National Lottery, così ho deciso di prendere un biglietto dell'EuroMillions per l'estrazione di quella sera. Quando mi hanno augurato buona fortuna, ho riso e gli ho detto: "Se vinco qualcosa, te lo regalo"».

«Non pensavo che avremmo vinto 1 milione di sterline, ma di certo tornerò con un piccolo regalo per lei! Ripensando a quel giorno continuo a ridere: ho speso un centesimo e ho vinto un milione!», ha raccontato ai network britannici. Sebbene i due abbiano dichiarato di non aver bisogno di cambiare i loro piani per il Natale, sembra che siano intenzionati a fare grandi passi per il nuovo anno: comprare una casa e abbandonare per sempre l'affitto.

Nessuno dei due ha in programma di andare in pensione: Karl, che lavora come conducente di carrelli elevatori, non ha ancora intenzione di smettere di lavorare. Ellie ha spiegato: «Molti mi hanno chiesto se Karl avrebbe colto al volo l'occasione di smettere di lavorare - fa il turno di notte da sei anni - ma non lo farà».



«Ma pensandoci bene, forse ci prenderemo un po' di tempo libero qua e là per andare in Francia, o anche più lontano, per una piccola degustazione di vini, invece che alla St Andrews Hall di Norwich!».

Tempo libero e viaggi. Bisogna solo stare attenti a non annoiarsi troppo. Come è capitato a quest'altro vincitore dell'EuroMillions.

