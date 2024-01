«Mamma è malata e non ho soldi per comprare le medicine»: la chiamata al 112 e il bel gesto dei carabinieri

Una telefonata carica di preoccupazione quella arrivata nella notte di San Silvestro ai carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria. Dall'altra parte del telefono c'è un uomo disperato perché non può permettersi di acquistare dei farmaci necessari alla mamma malata: nonostante abbia regolare prescrizione, non ha denaro sufficiente. La storia è stata raccontata dagli stessi militari dell'Arma, che non sono rimasti insensibili alle esigenze della famiglia in difficoltà.

«Nell’ultima notte dell’anno - si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook dei Carabinieri - in un’abitazione purtroppo c’è preoccupazione e sconforto.

Servono medicine per una mamma anziana ma le risorse economiche a disposizione non sono sufficienti. Così ci si fa coraggio e si chiede aiuto ai Carabinieri, perché non si vede altra via di uscita e si sente di poter avere fiducia. I militari verificano il disagio e capiscono che la situazione è molto delicata. Non esitano ad acquistare in farmacia quanto necessario per la cura prescritta e assicurano alla famiglia anche un pasto caldo per la serata, perché l’anno si chiuda con un segno di solidarietà e speranza».