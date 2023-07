Martina Santagiuliana, la malattia che l'ha costretta a 10 interventi: «Soffro di rettocolite ulcerosa, è un incubo»

Martina Santagiuliana è una modella originaria di Recoaro Terme, in provincia di Vicenza. Ha 33 anni ed è solita condividere su Instagram le fasi della sua malattia con i follower, quasi 100mila. Martina soffre di rettocolite ulcerosa, una malattia cronica che le crea molti disagi e che, nonostante i 10 interventi a cui si è sottoposta, la costringe a cure continue. La modella ha confessato che all'inizio aveva paura di non farcela, ma ha trovato la forza dentro di sé e adesso racconta il suo percorso ai suoi follower.

Martina racconta sul suo profilo Instagram la sua malattia cronica, la rettocolite ulcerosa. Tutto è iniziato quando la modella aveva 4 anni e, accanto a lei c'è sempre stato il medico che la cura dal giorno della diagnosi perché, come Martina stessa dice «dalla rettocolite ulcerosa non si guarisce mai».

Martina Santagiuliana è solo una delle 200mila persone che in Italia soffre di questa malattia, ma è una delle situazioni più gravi che, nonostante le numerosi operazioni, non è riuscita ad alleviare il dolore.

«È una malattia cronica invisibile, ma non immaginaria, che ti distrugge la vita perché prova a rubarti i sogni.

Quanto dolore, pianti, ricoveri ma quanta voglia di farcela sempre e comunque. Guai a mollare», confessa Martina che ha spesso lamentato l'insensibilità degli infermieri e delle infermiere di fronte al suo dolore.

La modella ha raccontato che spesso all'ospedale, quando racconta dei forti attacchi allo stomaco, non le credono perché minimizzano tutto con «è solo un mal di pancia più forte». Ma non è proprio così e Martina Santagiuliana ci tiene a raccontare la sua esperienza ai suoi follower per condividere e sensibilizzare le persone sull'argomento.