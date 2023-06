È arrivata l'estate e si moltiplicano i matrimoni - per fortuna o sfortuna (second oalcuni invitati che sfideranno il caldo torrido). Una volta che l'invito arriva, la domanda che tutti gli invitati si pongono è una: «cosa dovrò regalare?» oppure «quanti soldi devo inserire nella busta?».

APPROFONDIMENTI Matrimonio senza bimbi, la regola degli sposi fa infuriare l'invitata: «È ridicolo. La sposa non vuole mio figlio? Paghi la babysitter». Insulti sul web Matrimonio, la richiesta agli amici non invitati: «Non c'è spazio per voi, ma potete regalarci comunque 300 euro (o più)» Matrimonio, la sposa fa causa agli invitati che disdicono all'ultimo momento: «Per recuperare le loro quote»

Da sottolineare che la maggior parte delle coppie convivono già, quindi non è più consuetudine regalare mobili ed elettrodomestici. Infatti, è solo l'opzione che l'1% delle coppie sceglie come regalo preferito, secondo i dati del portale «Nuziale». L'82%, invece, afferma che preferisce ricevere denaro. Il 17% opta per viaggi et simili.

Annalisa e Francesco Muglia, il matrimonio (segreto) ad Assisi: invitati, menù e location. Rito civile il 1° luglio a Tellaro



Non deve sorprenderci, visto che il costo medio di un matrimonio in Spagna è di 20-25 mila euro e per gli sposi ricevere la famosa «busta» è un modo per recuperare le spese.

«Quanti soldi in busta?»

Meno di 100 euro . Oggi è raro che il regalo sia inferiore ai cento euro, ma se non hai intenzione di partecipare al matrimonio e non hai molto rapporto con la coppia, è una cifra adeguata, secondo Bodas.net.

. Oggi è raro che il regalo sia inferiore ai cento euro, ma se non hai intenzione di partecipare al matrimonio e non hai molto rapporto con la coppia, è una cifra adeguata, secondo Bodas.net. Tra i 100 e i 200 euro . Se la persona che sta per sposarsi è un amico, un lontano parente o un collega, è la cifra perfetta.

. Se la persona che sta per sposarsi è un amico, un lontano parente o un collega, è la cifra perfetta. Tra i 200 e i 300 euro . Nel caso in cui uno dei fidanzati sia uno dei tuoi migliori amici, è la quantità consigliata. Anche per parenti stretti come cugini o nipoti.

. Nel caso in cui uno dei fidanzati sia uno dei tuoi migliori amici, è la quantità consigliata. Anche per parenti stretti come cugini o nipoti. Tra i 300 e i 500 euro . Per quegli amici che sono come fratelli, i fratelli stessi ei testimoni, la cifra più appropriata va da questa fascia.

. Per quegli amici che sono come fratelli, i fratelli stessi ei testimoni, la cifra più appropriata va da questa fascia. Più di 500 euro. Bodas.net stima che sia l'importo appropriato per i genitori e gli zii più vicini, anche se deve essere preso in considerazione il loro grado di partecipazione al matrimonio (se hanno coperto parte delle spese legate alla celebrazione).

Alcuni invitati controllano il prezzo minimo del menù, una volta noto il luogo della cerimonia, per avere un riferimento più chiaro. È molto comune che la famiglia e gli amici diano un importo che copra almeno il costo del menù. Anche se, come accennato in precedenza, l'importo più appropriato varierà a seconda del rapporto con la coppia.

Annalisa e Francesco Muglia si sono sposati in segreto ad Assisi: il matrimonio religioso, rito civile (il 1° luglio) a Tellaro https://t.co/K3gVxYvJpU — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) June 30, 2023

Una volta deciso l'importo da regalare, è il momento di inviarlo. Il più frequente è consegnare il denaro tramite bonifico bancario o in contanti lo stesso giorno del collegamento, ma ci sono modi per essere più originali.