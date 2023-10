Matrimoni ed evento per rilanciare i borghi: si parte dal Cilento

Dal Comune di Giungano, in Cilento, parte «Borgo in Wedding», il progetto che vede i piccoli Comuni italiani diventare una wedding destination diffusa. Il progetto ideato da My Fair s.r.l., agenzia di sviluppo turistico culturale e promozione dei borghi, mira ad offrire un’offerta di esperienze intime e memorabili alle coppie di tutto il mondo e, al contempo, rappresenta un’opportunità di sviluppo economico e turistico per i territori. Dal mare alle colline, dai castelli alle case storiche, sarà possibile organizzare experience ed eventi su misura, come unioni e matrimoni, vivendo la vita del borgo con esperienze enogastronomiche ed artigiane insieme alla comunità. Attraverso un educational tour dedicato agli operatori del settore wedding, dal 2 al 5 ottobre 2023, è stato presentato il borgo di Giungano come borgo in grado di ospitare l’evento della Wedding Experience grazie alla sua capacità di accogliere ed offrire esperienze immersive nelle tradizioni e nella vita del borgo, con il coinvolgimento delle aziende e della comunità.

«I borghi italiani sanno stupire operatori e visitatori - ha dichiarato Mafalda Inglese, My Fair s.r.l. - con la loro genuinità e con lo stile italiano intatto e autentico famoso nel mondo. Questo progetto rientra nelle attività generali di sviluppo turistico-culturale e promozione dei territori con cui lavoriamo da anni e invito i referenti dei Borghi a contattarci al fine di portare il progetto e le esperienze già affrontate a beneficio di più territori». «Giungano borgo dell’accoglienza, dell’ospitalità, dell’amore - ha aggiunto il sindaco, Giuseppe Orlotti - Attraverso una manifestazione di interesse, abbiamo individuato in My Fair s.r.l.

un partner serio e qualificato per l’organizzazione di eventi di tipo turistico-culturali con l’obiettivo di accrescere ulteriormente le capacità attrattive del nostro territorio».