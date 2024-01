Miss Giappone è nata in Ucraina, pioggia di critiche sui social: «Da dove si vede che è giapponese?»

La nuova Miss Giappone si chiama Carolina Shiino, è nata in Ucraina e si è trasferita ne paese del Sol Levante a soli cinque anni. Cresciuta a Nagoya, ha vinto il titolo di reginetta a 26 anni, diventando la prima miss di bellezza naturalizzata giapponese.

La sua incoronazione è sfociata in un dibattito sul concetto di bellezza nipponica e sull'identità nazionale del Paese. Secondo la Bbc, la stessa Miss Shiino ha dichiarato che «ci sono state barriere razziali ed è stato difficile essere accettati come donna giapponese».

La sua vittoria arriva quasi 10 anni dopo l'incoronazione a reginetta di Ariana Miyamoto, diventata la prima donna nata da genitori di etnie diverse ad essere incoronata Miss Giappone nel 2015.

All'epoca, con madre giapponese e padre afroamericano, la vittoria di Ariana Miyamoto aveva sollevato molti dubbi sulla possibilità di essere considerata idonea a vincere la competizione.

Sui social media, rispetto alla vittoria di Carolina Shiino, si sono susseguite reazioni estremamente diverse. Alcuni hanno elogiato la scelta come uno «specchio dei tempi», mentre altri hanno sollevato dubbi sulla sua bellezza «diversa» rispetto agli standard giapponesi tradizionali.

«Questa persona che è stata scelta come Miss Giappone non è nemmeno un mix ma è ucraina al 100%. Capisco che è bella, ma questa competizione si chiama “Miss Giappone”. Dove sarebbe la sua "giapponesità"?», si è chiesto un utente su X. «Se fosse per metà giapponese, certo non ci sarebbe neussun problema - ha fatto eco un altro -. Ma è etnicamente giapponese allo 0% e non è nemmeno nata nel nostro Paese».

Dall'organizzazione di Miss Giappone hanno detto alla Bbc che Carolina Shiino «è più giapponese di noi». Aveva tutti i requisiti per partecipare al concorso. E, appena ricevuta la coroncina da Miss, ha detto: «Essere riconosciuta come giapponese in questo concorso mi riempie di riconoscenza».