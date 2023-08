Natalia Paragoni, la foto tenera con la figlia Ginevra. I fan: «Semplicemente stupenda»

Natalia Paragoni sta vivendo le sue prime vacanze estive da mamma, infatti, con la sua piccola Ginevra si trova a Taranto, città natale del compagno e papà della bambina, Andrea Zelletta. L'influencer, in questi giorni, sta tenendo aggiornati i suoi follower su ciò che fa e su come passa il tempo e uno degli ultimi post pubblicati ha riscosso davvero grande successo tra i suoi fan che hanno lasciato migliaia di like e commenti.

Natalia Paragoni ha pubblicato un post che raccoglie varie foto e un video in cui è con la sua bambina Ginevra. L'influencer indossa un vestitino rosa confetto e stringe tra le sue braccia la sua piccolina che è vestita dello stesso colore. L'ex volto di Uomini e Donne guarda la neonata con aria sognante e scrive: «Piccole donne». Natalia, in queste settimane, ha più volte descritto ai suoi follower quanto, essere diventata mamma, l'abbia resa felice.

Ovviamente, all'inizio non è stato facile ma, poi, una volta capiti i ritmi della sua nuova vita, tutto si è risolto per il meglio e ora non riesce proprio a staccarsi dalla sua piccola Ginevra.

Non solo Natalia, anche Andrea Zelletta è innamorato della sua bambina e quando pubblica qualche contenuto social con lei, i fan impazziscono.

Sotto al post di Natalia Paragoni sono apparsi moltissimi like e commenti e tutti molto positivi. I fan dell'influencer si sono complimentati con lei per il suo modo di essere mamma e qualcuno di loro ha scritto: «Sei semplicemente stupenda», «Che meraviglia e quanta dolcezza!» oppure «La tenerezza di questi scatti non si può descrivere».