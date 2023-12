Platinette, l'intervento al cuore e ictus: «L'anno più pericoloso della mia vita»

Platinette ha condiviso con i suoi follower il suo «ultimo atto» dopo l'ictus che lo ha colpito il 14 marzo. Per il personaggio televisivo è stato un anno particolarmente difficile questo. Il ricovero in ospedale è stato molto duro e lungo, e i fan si sono molto preoccupati per la sua salute. Fortunatamente, Mauro Coruzzi si è riuscito a riprendere, anche se non del tutto e sta affrontando il lungo percorso della riabilitazione. Il conduttore radiofonico ha condiviso gli ultimi aggiornamenti su Instagram, in cui si è mostrato con una lunga t shirt rossa e il volto di Maria De Filippi in primo piano.

«L'anno più pericoloso della mia vita», ha detto Platinette, mentre ha raccontato ai suoi fan il motivo per cui è stato nuovamente ricoverato e operato. «Ho terminato il percorso di riabilitazione post ictus con un intervento chirurgico che mi ha piazzato vicino al cuore uno strumento in grado di rilevare eventuali aritmie. È stata una toccata e fuga. Lo considero un cadeau alla fine dell’anno più pericoloso della mia vita», ha scritto Mauro Coruzzi su Instagram, mentre si è mostrato felice nella sua nuova maglietta lunga rossa, con il volto di Maria De Filippi stampato sopra perché Queen Mary è sempre con lui.