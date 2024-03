«In vacanza ho conosciuto un uomo che mi ha pagato un volo di 11 ore per andare al primo appuntamento... è stato un disastro»

Kayleigh Castle è una coach delle relazioni di Huddersfield, West Yorkshir, Inghilterra, che dispensa consigli preziosi su Instagram e TikTok a tutti coloro che non riescono a trovare l'uomo o la donna giusta, che sono stati traditi o che, semplicemente, non sanno bene come comportarsi al primo appuntamento. In uno dei video condivisi sul proprio profilo TikTok, la content creator ha raccontato di quando ha preso un aereo da Londra diretto a San Francisco solamente per incontrare un uomo conosciuto in vacanza. Questo primo appuntamento è stato un flop totale.

La vicenda

In uno dei suoi video Kayleigh Castle ha raccontato: «Dico sempre che quando un uomo mi fa dei regali o, comunque, mi porta qualche oggetto e spende il suo denaro, significa che gli interesso e mi apprezza.

Quando il ragazzo che avevo conosciuto in Messico mi ha detto che mi aveva prenotato un volo da Londra a San Francisco per andarlo a trovare, ero felicissima... non ci potevo credere! Dopo più di 11 ore di volo, sono arrivata negli Stati Uniti ed ero completamente inebriata dalla gioia e dalla contentezza che mi procurava tutta questa situazione. Lui era davvero carino e insieme siamo andati a fare una degustazione di vini, al ristorante e al cinema. Poi, a un tratto, lui ha rovinato tutto: da che pensavo fosse l'uomo della mia vita, si è trasformato in uno di quegli elementi da evitare. Mi ha detto che, forse, sarebbe stato meglio rimanere amici. Non ci volevo credere, dopo un viaggio dall'altra parte del mondo! Sono tornata a casa subito. È stato un vero disastro».

Kayleigh Castle sui social

Nonostante il fallimento di questo appuntamento, Kayleigh Castle crede fermamente nell'esistenza dell'amore vero e, quindi, si gode la vita e dà consigli ai suoi fan aspettando che si presenti alla sua porta. I follower della coach dell'amore apprezzano moltissimo i suoi contenuti simpatici e in tantissimi condividono le loro esperienze.