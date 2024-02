San Valentino, dal cioccolato al peperonicono: i migliori ingredienti per la cena (e il dopo cena)

Innamorarsi fa perdere peso? Sembrerebbe di sì. Ne è convinta la nutrizionista e volto tv Emma Balsimelli, che si basa su una ricerca condotta dalla scuola medica di Harvard in collaborazione con l’Endocrine Society di San Diego. «È noto che le persone, quando si innamorano, tendono a mangiare meno e quindi a perdere qualche chilo - spiega la nutrizionista - gli studiosi ritengono che alla base di questo fenomeno ci sia il rilascio, durante la fase di innamoramento, di un ormone, l’ossitocina, che inibisce l’appetito».

Lo studio è stato effettuato su 25 soggetti maschi (12 obesi e 13 normopeso) ai quali è stata fatta aspirare al mattino dell’ossitocina e poi sono stati somministrate loro, durante i pasti, doppie razioni di cibo.

Tutti i partecipanti allo studio, obesi e no, hanno mangiato meno e, spontaneamente, hanno evitato i cibi più ricchi di grasso e più calorici. La speranza degli studiosi, quindi, è quella di poter utilizzare in futuro l’ossitocina per la cura dell’obesità. «Nel frattempo, se volete perdere qualche chilo, provate a innamorarvi! E quale momento migliore per una cenetta romantica e un po' afrodisiaca se non il giorno di San Valentino? Invitate la vostra dolce metà e vi dirò io cosa cucinarle/gli. Ecco una lista di cibi hot adatti all’occasione».

San Valentino, gli ingredieneti per una cena (e dopocena) hot

Peperoncino – Dici “cibo afrodisiaco” e pensi subito al peperoncino; spezia amatissima in tutta la nostra penisola, può essere usato in una moltitudine di ricette, dai primi ai secondi e persino coi dessert.

Cioccolato – Da tempo immemorabile considerato uno dei cibi afrodisiaci per eccellenza, contiene teobromina e feniletilamina, due sostanze che gli conferiscono proprietà antidepressive ed euforizzanti.

Frutti di mare – Le ricette su come gustarli sono infinite; è però consigliabile consumarli da cotti piuttosto che crudi, onde evitare spiacevoli sorprese.

Cannella – Una spezia molto apprezzata e versatile (la si usa nelle minestre, nelle salse, ma soprattutto nei dolci). Provate a guarnirci la panna montata, come si faceva spesso una volta.

Mandorle – Gli usi culinari dei frutti del mandorlo sono davvero tanti, dai piatti dolci a quelli salati; famosi i cantucci toscani, il marzapane e il biancomangiare. Esistono persino delle bevande a base di questo frutto fra cui il conosciutissimo latte di mandorla.

Avocado – Frutto esotico che spesso viene aggiunto alle insalate, ma è anche l’ingrediente di minestre e dessert. Puoi usarlo anche per accompagnare i formaggi.

«E adesso tutti ai fornelli, sbizzarritevi come più vi piace nel combinare questi elementi, ma ricordate che l’ingrediente sovrano in questa serata speciale sarà sempre l'amore!».