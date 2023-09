Arisa super sexy nel recinto degli asini: la foto fa impazzire il web. Poi va dalla nutrizionista: «Ha detto dieta»

Arisa, negli ultimi tempi, è stata una delle protagoniste indiscusse dei social, in particolare di Instagram, piattaforma in cui ha pubblicato una serie di foto nuda che hanno riscosso grandissimo successo tra i fan e anche tra i colleghi (e le colleghe) famosi. La cantante, comunque, ama tenere aggiornati i suoi follower su come trascorre le sue giornate e sui suoi progetti lavorativi ma, anche, sui suoi nuovi obiettivi. Nell'ultima storia postata, Arisa si trovava dalla nutrizionista.

La storia Instagram di Arisa

Arisa ha cominciato alla grande il mese di settembre che è un po' il mese in cui si riprendono tutte le attività magari messe in standby durante l'estate. Ecco, quindi, che nelle ultime storie che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, la cantante mostra ai suoi follower come ha trascorso alcune ore della sua giornata, ovvero allenandosi insieme al suo personal trainer. Nel video, Arisa sta effettuando alcuni esercizi per i glutei: squat con tanto di bilanciere.



La cantante, poi, ha postato un'immagine in cui è in compagnia di una dottoressa, che lei specifica essere una nutrizionista. L'ormai ex professoressa di Amici, a corredo dell'immagine, ha scritto: «Ha detto dieta». Si presume, quindi, che Arisa abbia intrapreso un percorso per mantenere più sano possibile il suo stile di vita.

Il post Instagram di Arisa

Inoltre, Arisa, nelle scorse ore, ha pubblicato un post Instagram che ha riscosso molto successo tra i suoi fan. La cantante, che nelle foto indossa un vestito nero, sexy e scollato di pizzo, si è lasciata immortalare seduta sul recinto di alcuni asini. Qualche fan le ha scritto: «Semplicemente meravigliosa» oppure «Una donna forte che non teme il giudizio altrui ma va avanti per la sua strada».