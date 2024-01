«La mia seconda moglie vuole sempre avere rapporti ma c'è un problema e a lei non va giù»

La passione, all'interno di una relazione, non deve mai mancare, specie nei primi tempi, anche se, il troppo stroppia sempre. Così, è successo anche a un uomo che si è confidato con l'esperta dell'amore Jane O'Gorman riguardo alla sua seconda moglie: la donna sarebbe così tanto passionale che vorrebbe avere più rapporti durante il giorno ma lui non riesce... il suo problema è la pigrizia.

Il marito esausto per la troppa attività sessuale si è confidato con Jane O'Gorman, l'esperta dell'amore del Daily Star, e le ha scritto: «La mia nuova moglie vorrebbe sempre fare sesso: almeno due o tre volte a notte e io faccio fatica a tenere il passo. Sono più grande di lei e, nonostante io sia molto innamorato, sono diventato più pigro negli anni.

Adoro andare a letto con lei, ma spesso ho la sensazione che mi stia usando solo per il suo piacere. Cosa posso fare quando non sono eccitato come lei? Recentemente siamo partiti per un viaggio ed è stato un disastro. Ero esausto per il troppo lavoro e volevo davvero solo dormire e riposarmi. Lei, invece, non voleva staccarmi le mani di dosso e abbiamo finito per litigare più volte».

Dopo avere letto la lettera del marito, Jane O'Gorman ha risposto: «Se il tuo matrimonio è all'inizio e per lei è il primo, è normale che sessualmente sia tutto nuovo, però, dovreste viaggiare sulla stessa lunghezza d'onda. Siediti con tua moglie e cerca di parlarle. Le coppie nella vostra posizione, spesso, considerano una buona idea fare un piano sessuale, almeno per i primi tempi perché, poi, non deve diventare una cosa forzata. Di solito funziona ma, appunto, la bravura sta nel far rimanere il sesso una cosa spontanea e naturale. Tuttavia, a volte, capita che il non volere avere rapporti, sia sintomo di depressione o stress e, in questo caso, sarebbe bene prendere un appuntamento con uno specialista».