Simona Ventura: «Mia figlia Caterina ha due mamme, ma porta il mio cognome»

Simona Ventura, oltre ad essere una delle conduttrici più amate di sempre, è anche una mamma dolce e amorevole con i suoi tre figli, Niccolò e Giacomo Bettarini, avuti dal matrimonio concluso con Stefano Bettarini e la piccola Caterina Ventura, adottata quando lei era single.

Quest'ultima a fine maggio ha compiuto 17 anni e ad aver attirato l'attenzione è stato il suo cognome e la sua storia, raccontata qualche anno fa da Simona Ventura: «L’ho adottata quando ero single, nel 2014. Aveva un mese e mezzo ed era in una casa famiglia perché i suoi genitori non potevano occuparsi di lei (la mamma biologica di Caterina è una cugina di Simona Ventura). Prima mi è stata data in affido per due anni, poi per altri due, quindi ho ottenuto l’affidamento a tempo indeterminato».

Dall'affidamento all'adozione di Caterina Ventura

Simona Ventura ha deciso di adottare Caterina dopo un evento che l'ha colpita molto: «Una mia cara amica era morta all’improvviso per un aneurisma cerebrale. Ti rendi conto che uno può uscire la mattina e non tornare la sera? Ho cominciato a chiedermi che cosa sarebbe accaduto a Caterina, se fosse capitato lo stesso a me. Il mio avvocato mi disse che, a differenza degli altri due miei figli, lei non sarebbe stata tutelata. Così ho cominciato l’iter dell’adozione speciale per cui avevo i requisiti, perché la bambina è mia parente di secondo grado. Ovviamente ci voleva il benestare dei genitori naturali che, dopo un po’, è arrivato. L’iter è stato lungo, è durato tre-quattro anni, ma non abbiamo mollato mai. Oggi Caterina ha il mio cognome ed è entrata nell’asse ereditario come Niccolò e Giacomo».

Caterina Ventura e le sue due mamme

Simona Ventura ha confidato il momento in cui ha deciso di raccontare la verità alla piccola: «Quando Caterina aveva anni, le ho raccontato la sua storia. Siccome sono un personaggio pubblico c’era il rischio che lo venisse a sapere in altro modo. Le ho spiegato che era una bambina fortunata perché aveva ben due mamme. I servizi sociali mi hanno aiutata a gestire quello che definiscono l’iter della conoscenza. E, per fortuna, Caterina non ha mai avuto un momento di crisi». Caterina Ventura vive una vita piena d'amore, circondata dall'affetto della famiglia e delle sue due mamme.