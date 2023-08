Tradimenti estivi: la classifica delle vip con cui gli italiani farebbero una “scappatella” più volentieri

Agosto è da sempre il momento più “caldo” per i tradimenti. Anche quest’anno Incontri-ExtraConiugali.com ha realizzato il suo ormai consueto sondaggio sulle vip preferite dagli italiani per una scappatella.

Sul podio quest’anno troviamo Federica Pellegrini, Belen Rodríguez ed Elisabetta Gregoraci. Sono loro le donne più desiderate dagli italiani in questo momento dell’anno in cui i giornali di gossip ed i social pullulano di scatti di bellezze sexy in topless o in bikini e le coppie scoppiano. «E sì le coppie scoppiano ad agosto, ma non troppo: con il trend di crescita dei tradimenti il vecchio adagio non vale più e la scappatella diventa anzi la valvola di sfogo che di fatto consolida le relazioni preesistenti»spiega Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

Certo è che le celebrity che si denudano sempre di più sui social contribuiscono ad incendiare gli animi e la propensione al tradimento raggiunge così il picco più elevato rispetto a qualunque altro periodo dell’anno.

Quali sono le altre vip nella top-10 di Incontri-ExtraConiugali.com? Al quarto posto troviamo quest’anno Caterina Balivo seguita da Matilde Brandi (quinta), Diletta Leotta (sesta) e Giulia Salemi (settima). E poi ancora, a sorpresa, all’ottavo posto troviamo anche Marta Fascina che insieme a Paola Di Benedetto (nona) e ad Alessia Marcuzzi (decima) chiude la classifica.

«Vuoi il sole che porta ad un aumento del testosterone o vuoi anche le tentazioni determinate dai corpi più scoperti per il caldo, certo è che agosto è il mese in cui storicamente si tradisce di più» sottolinea Alex Fantini. «Questo mese sarà almeno la metà degli italiani (e delle italiane) a tentare di tradire il partner» assicurano gli analisti del sito.