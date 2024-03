Sesso, a rischio “flop” gli uomini incollati al pc nel tempo libero: «Ogni ora in più al computer triplica la probabilità di disfunzione erettile»

Uno studio condotto dall'urologo cinese Linhui Wang del Changai Hospital Naval Medical University Shangai ha affermato che utilizzare eccessivamente il pc anche nei momenti di svago aumenta il rischio di disfunzione erettile, portando in sostanza ad un “flop” sotto le lenzuola.

Sessualità, sui social corrono le fake news

Lo studio

Per effettuare lo studio sono stati esaminati i dati di oltre 200 mila uomini e hanno calcolato che ad ogni aumento di 1,2 ore di uso del computer nel tempo libero, corrisponde ad una probabilità di 3,57 volte di disfunzione erettile. L'utilizzo del pc non è collegato a depressione, ansia o indicatori che facessero pensare a disturbi della circolazione sanguigna ma al fatto che porta a livelli più bassi di ormone follicolo-stimolante che svolge un ruolo chiave nello sviluppo sessuale e nella riproduzione sia nei maschi sia nelle femmine.

Nonostante questo studio offra prove sostanziali riguardo l'eccessivo utilizzo del Pc collegato alla disfunzione erettile, tuttavia servono ulteriori ricerche per affermare la completa validità in via definitiva.