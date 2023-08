Victoria dei Maneskin: «La prima volta che ho provato attrazione per una donna? È stato disorientante. Per la società è normale essere etero»

È una donna libera Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, che ora vive alla luce del sole la sua relazione con la fidanzata, la modella Luna Passos. Non è mai voluta essere chiusa in cliché di genere e lo ha sempre dimostrato. ma la sua conquista di libertà è stato un processo lungo e ora si racconta a Gente spiegando come è avvenuta la scoperta della sua omosessualità.

Victoria De Angelis in topless ai Caraibi, lo scatto sexy infiamma il web: la bassista dei Maneskin in vacanza con la fidanzata Luna Passos

Victoria De Angelis, la scoperta della sua omosessualità

«Quando per la prima volta ho provato sentimenti e attrazione per una donna è stato un po’ disorientante.

Il racconto

«Una volta superata l’insicurezza iniziale, ho vissuto la mia sessualità in maniera naturale e libera, come dovrebbe essere per tutti». E pur non volendo mai fare politica, ictoria spiega anche quale è l'idea assoluta dei Maneskin: «Non seguo la politica, ma non ha senso discriminare le persone per il colore della pelle o per le scelte sessuali. Ognuno è libero di essere come vuole, questo è il nostro credo».