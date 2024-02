Villa Certosa in vendita, i figli di Berlusconi si dividono la residenza in Sardegna da 126 stanze: il prezzo e i possibili acquirenti

Villa Certosa, la residenza in Sardegna tanto amata da Silvio Berlusconi, sarà messa in vendita. I figli di Berlusconi hanno concordato di vendere la residenza della Costa Smeralda per 500 milioni di euro: lo scrive oggi in prima pagina il Financial Times (Ft), che cita tre persone a conoscenza dell'operazione. Berlusconi, ricorda il giornale, ospitò nella proprietà i più potenti leader mondiali, tra cui l'ex presidente americano George W Bush, l'ex premier britannico Tony Blair e il presidente russo Vladimir Putin.

I possibili acquirenti

Tra i possibili acquirenti, commenta l'Ft, ci sono miliardari arabi, statunitensi e gruppi alberghieri internazionali.

Berlusconi’s Sardinian estate on sale for €500mn https://t.co/mHUP0J8T3u — Financial Times (@FT) January 31, 2024

Il prezzo

Una delle fonti ha commentato che il prezzo richiesto attualmente è superiore alla somma che la famiglia si aspetta dalla vendita. Il giornale sottolinea inoltre che Villa Certosa era stata messa sul mercato già nel 2010 e nel 2015, ma Berlusconi aveva sempre smentito le indiscrezioni di una potenziale vendita. Secondo i media, prosegue il giornale, Berlusconi aveva rifiutato un'offerta di 500 milioni di euro nel 2015 da parte della famiglia reale saudita, che già in precedenza aveva cercato di acquistare la proprietà.

La villa con 126 stanze

Berlusconi acquistò questa villa di 110 ettari in Costa Smeralda alla fine degli anni '80, ristrutturandola completamente. La proprietà ha un accesso diretto al Mar Mediterraneo, diverse piscine, campi da tennis, giardini delle dimensioni di 80 campi da calcio e un anfiteatro. La villa si estende su 4.500 metri quadrati ed è dotata di 126 stanze, 4 bungalow, una palestra, una serra, un teatro, una torre e due immobili ribattezzati con i nomi di “Ibuscus” e “Cactus”. Fanno parte della proprietà anche un’autorimessa di 181 metri quadrati, un parco e un orto medicinale di 297 metri quadrati. Prima dell’acquisto di Silvio Berlusconi, avvenuto durante la fine degli anni Ottanta, la residenza si chiamava Villa Monastero: dopo averla acquisita dal precedente proprietario, Gianni Onorato, l’ex Premier decise di chiamarla Villa Certosa.

La residenza estiva di Silvio

Con l’arrivo di Berlusconi la villa di Porto Rotondo venne ristrutturata e ampliata: il progetto fu affidato a Gianni Gamondi, architetto di fiducia del Cavaliere e progettista di tante residenze della Costa Smeralda. Tra i luoghi del cuore di Silvio Berlusconi, Villa Certosa è stata a lungo la residenza estiva dell’ex Presidente del Consiglio. Oltre a rappresentare un rifugio dagli impegni istituzionali e imprenditoriali del Cavaliere, la villa è stata utilizzata anche per accogliere Capi di Stato e di Governo. Tra le personalità illustri accolte a Villa Certosa si ricordano: il Presidente degli Stati Uniti d’America George Washington Bush, il Primo Ministro britannico Tony Blair, il Premier ceco Mirek Topolanek, il Premier russo Vladimir Putin e gli spagnoli José Zapatero e José Maria Aznar.