Chiara Nasti mostra l'orsetto (griffato) preferito del figlio Thiago. Ecco la cifra da capogiro del giocattolo

Chiara Nasti lo scorso 16 novembre è diventata mamma del suo piccolo Thiago, che ha reso l'influencer napoletana e il compagno Mattia Zaccagni genitori per la prima volta. Sempre attivissima sui social, Chiara mostra quotidianamente cosa vuol dire diventare mamma per la prima volta e nonostante abbia trovato difficile fare i conti con la maternità si è sempre mostrata super orgogliosa e più felice che mai.

Il peluche griffato

Tale madre tale figlio. Nelle foto condivise sui social che ritraggono il piccolo Thiago, i fan non possono fare a meno di notare che il bimbo è sempre vestito con capi firmati e non solo... l'influencer ha mostrato di recente qual è il giocattolo preferito del figlio.

Si tratta di un peluche a forma di orsetto, ma non è un giocattolo qualsiasi bensì di lusso firmato Fendi, una delle maison di moda più prestigiose in Italia. Il prezzo, infatti, non è sfuggito alle migliaia di follower che seguono Chiara Nasti: sul sito ufficiale costa 620 euro. «A Thiago questo pupazzo piace tantissimo», ha scritto l'influencer a corredo del video dove mostra l'oggetto che ha incuosito tutti i suoi follower.