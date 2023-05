Elizabeth Hurley in bikini a 57 anni, lʼattrice posa davanti allo specchio. E i social si infiammano: «Una ventenne»

Elizabeth Hurley a 57 anni infiamma letteralmente i social dopo aver postato sul proprio profilo Instagram foto che la ritraggono in pose sexy per la promozione della sua linea di costumi da bagno. I suoi due milioni e mezzo di follower si sono scatenati, facendo rimbalzare su tutto il web commenti entusiastici. «Sembri una ventenne», scrivono molti utenti. E lei, ammiccante: «Sapevate che avevo una gemella?».

Elizabeth Hurley, chi è

Hurley è nata a Basingstoke, 10 giugno 1965. Il padre Roy Leonard Hurley è un maggiore del British Army, mentre la madre Angela May Titt è un'insegnante di scuola elementare. Durante la sua carriera di attrice, ha lavorato anche come modella, produttrice ed ha lanciato anche una sua linea di costumi da bagno e abiti da mare.

L'attrice è stata sposata con l'attore Hugh Grant per tredici anni, dal 1987 al 2000. Ma nel '95 il loro matrimonio è finito al centro dei media dopo l'arresto di Grant accusato di aver avuto un rapporto sessuale in un luogo pubblico con una prostituta.

Amori e i dissidi

Famosa anche l'accesa disputa tra la Hurley e l'allora fidanzato Steve Bing in merito ad una gravidanza. Il milionario rifiutò pubblicamente di riconoscere il bambino come suo, affermando che in quel periodo sia lui che la Hurley avevano avuto altre relazioni. Nel 2007 sposa Arun Nayar. Nel dicembre 2010, la Hurley viene vista in compagnia dell'ex giocatore di cricket australiano Shane Warne e annuncia che lei e il marito Nayar erano separati da diversi mesi. Il divorzio ufficiale viene raggiunto nel giugno 2011. Nel settembre dello stesso anno, Hurley annuncia il fidanzamento ufficiale con Warne tramite Twitter, fidanzamento finito dopo circa due anni..