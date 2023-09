«Mia figlia è nata con dei bellissimi occhi azzurri, ma a sei mesi abbiamo fatto una scoperta terribile»

Una bambina è nata con dei bellissimi e grandi occhi azzurri, caratteristica non comune in famiglia e che ha destato grande stupore nei genitori, salvo poi rivelarsi il sintomo di una condizione che causa la cecità. All'età di sei mesi, uno dei due occhi ha cominciato ad essere lattiginoso e qualsiasi tipo di luce la faceva urlare dal dolore: alla piccola è stata diagnosticata una malattia cronica.

Mamma Louise Bice, 34 anni, è rimasta sorpresa quando la sua piccola Aretria è nata con grandi occhi azzurri, una caratteristica che nessun altro in famiglia aveva.

Gli sconosciuti facevano loro i complimenti anche «sei o sette volte al giorno», cosa che Louise adorava, come si legge sul Daily Star. Fino a quando uno dei due occhi non ha cominciato a presentare l'anomalia che ha messo i genitori in allarme. A Louise e al suo compagno, Connor Bice, 29 anni, è stata data per la figlia la diagnosi di glaucoma congenito bilaterale, una rara malattia genetica che comportava una pressione estrema e crescente sul nervo ottico e necessitava di un intervento chirurgico urgente.

Aretria, che ora ha 10 mesi, è stata sottoposta a un intervento chirurgico di quattro ore presso l'ospedale pediatrico di Birmingham a giugno per alleviare la pressione, ma i test di follow-up hanno dimostrato che non aveva avuto successo. Ha subito un secondo intervento chirurgico ad agosto e i suoi genitori stanno aspettando i risultati.

Louise, mamma casalinga, ha raccontato: «Non mi sarei mai aspettata che i grandi e bellissimi occhi di Ari fossero qualcosa di brutto. All'improvviso un giorno i suoi occhi si sono annebbiati: un minuto stava bene e 15 minuti dopo è cambiata completamente. Gli specialisti mi hanno fatto fare cose orribili, degli esami, e ho scoperto che avevo già perso un po' della vista da entrambi gli occhi». La piccola, che ha già subito due interventi chirurgici, al momento è già quasi totalmente cieca all'occhio destro, con solo il 5% di funzionalità. Infine, mamma Louise ha rivolto un appello a tutti gli altri genitori sul mantenere alta la guardia nei confronti dei sintomi sospetti sui loro bambini: «Penso che se fossimo riusciti a diagnosticare questo problema prima che la pressione andasse fuori controllo, ora potrebbe non essere cieca da un occhio».