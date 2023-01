Ilary Blasi, lato B perfetto e vestiti colorati in vacanza con Bastian. Gli hater: «Svergognata»

Scatti «Random» per Ilary Blasi. Super elegante anche in vacanza, l'ex signora Totti è in Thailandia col suo Bastian, ma non ha rinunciato a mostrarsi sui social bella e curata. In un post su Instagram mostra il lato B, tonico e perfetto, poi fa vedere ai follower i posti da sogno che sta visitando e il party a cui ha partecipato per il countdown di fine anno. Prima in abito verde, poi rosa e, ancora, scalza e poi con tacchi sexy: sembra che Ilary ormai sia rinata. Dopo la grande delusione per la separazione dall'ex capitano della Roma, la conduttrice Mediaset si sta costruendo una nuova vita accanto all'imprenditore tedesco. E quale modo migliore di cominciare l'anno se non con un viaggio?

E pensare che il resto della sua famiglia è dall'altra parte del mondo con il padre Francesco e la nuova compagna Noemi Bocchi. Immancabili anche i commenti sadici degli hater che sotto il post di Ilary lasciano commenti forti: «Non c'è più una foto dove non abbia il c**o di fuori », «Svergognata», «Un sedere così non è da mostrare».

Hater su Chanel

Sembra, insomma, che gli hater non risparmino nè mamma nè figlia. Poche ore fa, infatti, anche la piccola Chanel ha pubblicato una foto in bikini ed è stata bersagliata nei commenti. In vacanza in America con tutta la famiglia, ma al posto di mamma Ilary Blasi c'è Noemi Bocchi, Chanel si sta godendo la crociera in America. Stavolta la tappa è alle Bahamas, come rivela la secondogenita dell'ex capitano della Roma che pubblica stories Instagram mostrando le belle spiagge e gli animali marini che sta ammirando. Ma il post che ha pubblicato sul suo profilo ha suscitato scalpore per la posa hot e il fisico in bella vista. «Ma perchè crescere cosi in fretta» si legge, «sei troppo piccola per fare questo tipo di pose» e così via.