Lorenzo Fragola, attacco all'ex concorrente di Amici: «Ingrato». Ma non è come sembra

Lorenzo Fragola ha pubblicato uno sfogo sui social contro un ex concorrente di Amici. Al centro del suo mirino c'è Mameli che ha definito come «ingrato». «Non si è comportato per niente bene e non sto qui a dilungarmi», ha aggiunto il cantante. Ma non è come sembra.

Su Instagram

«Il signor Mameli è veramente un ingrato. Vi chiedo gentilmente di non ascoltare il suo nuovo brano perché francamente a livello umano non se lo merita», ha detto Fragola in merito al collega. In realtà sembra essersi trattato esclusivamente di una trovata pubblicitaria, perchè, come è noto, i due collaborano insieme. Dopo alcune ore infatti, Fragola ha ammesso: «Ragazzi ma secondo voi posso essere serio? Nel mondo succece di tutto, noi facciamo musica leggera. Smettiamola con questi litigi da bambini».