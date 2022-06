Lorenzo Fragola e gli attacchi di panico: quali sintomi e cosa fare? I consigli dello psichiatra

L’ultimo caso noto è stato quello del cantante Lorenzo Fragola, che ha postato un video alle 4 del mattino sulla piattaforma social TikTok, dopo un attacco di panico in piena notte. «Posso dire che è un'esperienza terribile - ha spiegato il vincitore dell’ottava edizione di X Factor - Bisogna parlarne e farsi aiutare. Si tratta di un disturbo e non c'è vergogna alcuna». La sua infatti non è una situazione rara. Gli attacchi di panico, secondo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati