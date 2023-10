«Ho smascherato la bugia di mia moglie con il test del Dna, ora tutta la nostra famiglia è distrutta»

Quando si litiga tra moglie e marito è facile che si dica qualcosa per ferire il partner, ma in questo caso, una semplice frase, ha messo in moto un processo che ha avuto un risvolto inaspettato. Un uomo ha raccontato che mentre litigava con la moglie, lei gli avrebbe detto: «Non sei tu il papà biologico di nostra figlia». Poche parole che messe insieme possono rappresentare una doccia fredda per qualsiasi papà. «Così ho deciso di smascherarla: ecco cosa ho fatto», ha scritto l'uomo.

Il protagonista di questa triste storia ha rivelato di aver mentito alla moglie: «Quando mi ha detto quella frase, in cuor mio, sentivo fosse vera.

Nel periodo in cui è stata concepita nostra figlia eravamo in crisi e io la tradivo, non mi stupirebbe se avesse fatto lo stesso, ecco perché le ho detto che avevo fatto un test del Dna e che avevo scoperto che non era davvero mia figlia».

Da lì, la donna ha confessato la sua verità: l'ha tradito altrettanto, quando, avendo scoperto, negli anni passati, che aveva a che fare con un marito infedele, decise di intraprendere una storia extraconiugale. Inoltre, secondo quanto ha spiegato l'uomo, sua moglie sarebbe stata con un suo caro amico per diversi mesi, fino a quando, scoperto di essere incinta, decise di troncare la relazione. Il dubbio che il marito non fosse il vero papà della figlia è nato quando alla vista della neonata, aveva gli occhi del suo amico piuttosto che i suoi o del marito, ma non ha mai voluto fare un test per non destare preoccupazione.

«La nostra famiglia a quel punto era distrutta: mia moglie non sa neanche di chi è nostra figlia e io ora dovrò fare davvero un test del Dna perché non voglio che lo scopra da sola facendo qualche test all'università, chi sa quali saranno le tecnologie future e se questo tipo di scoperte potrebbero avvenire per errore, vorrei evitare. Ma se non fossi io il padre cosa mi tocca fare?», questo il quesito rivolto sul forum agli utenti. Tutti gli hanno detto che la figlia, chiaramente, è sua perché l'ha cresciuta e se anche scoprisse che di non essere il padre biologico cosa cambierebbe? «Io penserei di più al rapporto che hai con tua moglie, la vostra storia è nata litigando, a causa dei litigi avete dei dubbi su vostra figlia e oggi, a quanto pare, continuate a litigare: ci staresti tutta la vita con una donna che ti ha tenuto un segreto del genere per anni? Pensaci bene».