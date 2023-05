Sposa pasticcera si prepara da sola la torta nuziale ma il risultato è un disastro: «Almeno ho risparmiato»

Una pasticcera statunitense ha scatenato uno tsunami misto di apprezzamenti e polemiche, su Tik Tok, dopo la diffusione di un video che la ritrae intenta a preparare personalmente la propria torta nuziale. Qualche spettatore ha lodato l'impegno profuso, qualcun altro ha espresso delle perplessità sul risultato finale: «Penso che dovrai trovarti un nuovo mestiere lol», ha commentato un utente.

La pasticcera protagonista del filmato è Lilly Kinman. Ha sposato Dennis Mendoza ad Altamonte Springs, in Florida (Usa), all'inizio di questo mese. Ma è stata la torta nuziale a catturare l'attenzione del web: il video della preparazione del dolce, girato e poi diffuso in rete dalla parrucchiera Adrianna Thomas, sua invitata, è diventato virale su Tik Tok con oltre cinque milioni di utenti raggiunti.

Passione o risparmio?

Nella clip Kinman compare già acconciata per il matrimonio, con veste bianca, capelli e trucco già sistemati.

Con l'aiuto delle sue damigelle, inizia la preparazione costruendo gli strati di spugna che, già stata glassata di blu e bianco. Poi fissa ogni livello del dolce usando una tasca da professionisti. Infine completa la sua creazione con un tocco di fiori decorativi. In sottofondo, la hit "Cake by the ocean" dei DNCE. «Una sposa unica e talentuosa», recita la didascalia della parrucchiera-filmmaker.

Tra chi ha fatto i complimenti, molti hanno parlato di «buona idea per risparmiare». Tra le fila dei critici, invece, qualcuno ha detto che la sposa avrebbe potuto «spendere un po' di più», visto il risultato finale, a sua detta deludente. Ma a cosa si riferiscono esattamente gli utenti, con quei commenti? Semplice: negli Stati Uniti il costo medio di una torta nuziale si aggira intorno ai 500 dollari statunitensi (466,40 euro).

Possibile, dunque, che la sposa si sia presa la briga di preparare la torta personalmente non solo per pura e semplice passione, ma anche per risparmiare su una spesa non indifferente. «Alla fine - commenta un'altra utente - se lei è contenta del suo lavoro dobbiamo esserlo tutti».