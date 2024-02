TikTok, Nonna Adele spopola con il casatiello dei record

A Pasqua è d'uopo consumare cibi tradizionali e a Napoli non può mancare di certo il celebre casatiello, il rustico pasquale per eccellenza.

C'è chi lo acquista già bello e pronto e chi, invece, si cimenta nella sua preparazione, qualche volta con risultati non sempre soddisfacenti.

In aiuto, da qualche tempo, ci sono diversi tutorial in rete, con ricette e consigli per i meno esperti, poi c'è Nonna Adele, la regina incontrastata del casatiello “stracciato” partenopeo! Il suo video su TikTok, dov'è intenta a realizzare un impasto da record, sta spopolando tra gli utenti.

Per la preparazione del casatiello, stavolta nonna Adele, utilizza addirittura una “bagnarola”, una grosso recipiente in plastica da 10 litri, dove aggiunge 18 chili di farina, otto vaschette di sugna rigorosamente “paesana”, 19 lieviti di birra, sale “quanto basta”, pepe “ a volontà”, acqua tiepida, e 20 chili di misto - salumi e formaggi a cubetti per la farcitura - «tutta roba fresca, perché ce l'avimme magna' nuje».

Segue poi l'operazione più delicata, dove gli ingredienti si amalgano tra loro sapientemente e l'impasto, «se piglia 'a pacchere»!

«Un'esperienza faticosa - assicura nonna Adele - ma dal risultato davvero eccezionale!» Ed avverte, i casatielli non sono in vendita, sono soltanto «p'a' famiglia!»