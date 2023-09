Tommaso Zorzi: «Non voglio fidanzati, ecco qual è il mio sogno». Poi la domanda "scomoda"

Tommaso Zorzi è molto attivo sul proprio profilo Instagram e ciò che più piace ai suoi fan e ai follower che lo seguono è che, durante il giorno, posta moltissime storie in cui spiega la sua opinione su vari temi oppure in cui esprime i suoi pensieri. Ad esempio, negli ultimi video pubblicati, l'influencer ha spiegato il motivo per cui non gli va più di avere fidanzati e, quindi, ha rivelato uno dei suoi "sogni". Tutto è cominciato per un messaggio ricevuto da un follower.

La storia Instagram di Tommaso Zorzi

Un fan di Tommaso Zorzi gli ha scritto: «Ti auguro di trovare presto un uomo affascinante, ricco e sexy che ti ami tantissimo». Quindi, l'influencer ha risposto: «Alla luce delle ultime vicende che mi hanno visto coinvolto, io ho ragionato molto e ho deciso che non voglio più uomini, non voglio più fidanzati. In questo momento, il mio sogno è fare l'amante, io voglio uomini con situazioni stabili da molto tempo, fidanzati da anni, anni e anni. Perciò, il fidanzato ufficiale si becca tutte le rotture, tutti i problemi, tutti gli sbattimenti, mentre, io voglio solamente il bello. Voglio fare il cattivo, anche perché io credo che i miei parametri per un fidanzamento, per quanto mi riguarda, sono talmenti alti e non sindacabili che non esiste in natura un uomo così. Io, comunque, le mie esperienze le ho fatte ma non ho ancora trovato quello che realmente cerco. Comunque, l'amante credo sia un ruolo al quale ambisco».

La domanda scomoda

Infine, Tommaso Zorzi ha ripostato un'altra storia in cui riprende una domanda di un follower che gli chiede: «Ma è difficile essere gay?». L'influencer, quindi, risponde: «No è facilissimo, sono solo alcuni etero che lo rendono difficile».