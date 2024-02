Acerra, arrestato 36enne: minacce e maltrattamenti in famiglia

Ieri, presso gli uffici del commissariato di Acerra un uomo ha denunciato di aver subito alcuni giorni prima, un'aggressione fisica da parte di suo figlio e di essere vittima costante delle sue minacce.

A conferma dei fatti, proprio in sede di denuncia, l’uomo ha ricevuto una telefonata dall'indagato e gli agenti hanno potuto ascoltare direttamente le minacce.

Pertanto, i poliziotti hanno rintracciato il prevenuto, identificato per un 36enne di Acerra e lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia.