Afragola, 26 arresti oggi: smantellato il clan Sasso-Parziale

Maxi blitz di polizia e carabinieri ad Afragola. Su delega della Procura della Repubblica di Napoli, sono stati arrestati 26 indagati accusati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, rapina e detenzione e porto illegali di armi da guerra e comuni da sparo. In particolare, è stato smantellato il gruppo Sasso-Parziale, articolazione del clan Moccia con base logistica nel rione Salicelle.

Dalle indagini sarebbe emersa la continua trasformazione degli equilibri criminali nella periferia di Napoli, evidenziando una contrapposizione tra varie fazioni del gruppo criminale talvolta alleate e talvolta in contrasto tra loro, anche in virtù dei frequenti cambi di reggenza all’interno dell’associazione dovuti ai numerosi arresti, e dunque all’esigenza di “comando” in capo ad alcuni dei consociati.