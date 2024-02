Agerola, arrestato spacciatore con 120 grammi di droga in casa

I carabinieri della stazione di Pianillo di Agerola hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Gaetano Castellanno, 29enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Durante una perquisizione domiciliare e veicolare, i militari, supportati dal fiuto di un cane antidroga del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno rinvenuto 118 grammi di marijuana e due di hashish.



Gli stupefacenti erano nascosti in parte sotto al sedile della sua auto, altri sotto ad un letto.

Il 29enne è finito in manette ed è ora in carcere, in attesa di giudizio.