Allarme ambientale: «Carcasse di veicoli e zone abbandonate»

Tematica ambientale completamente abbandonata a Casavatore.

È questo il grido di dissenso lanciato dal consigliere dell’opposizione Vito Marino, ex fascia tricolore: «La carcassa di un’auto, bruciata circa un mese fa, è ancora fuori al centro anziani. Tutto questo a pochi metri dalla casa comunale, vicino alla piazza dove giocano i bambini. Un motorino, anch’esso bruciato, si trova nelle case popolari. Quest’ultimo almeno è stato messo in sicurezza con mezzo nastro. Lamentiamo intere zone abbandonate. Abbiamo assistito solo a un attimo di abbellimento comprando piante, ma poi si è fermato tutto. Ci vuole più attenzione, soprattutto per le cose che dovrebbero alzare il livello di vivibilità».

Il consigliere ha concluso con un quesito dal sapore polemico: «Ci chiediamo se l’amministrazione abbia mai fatto una passeggiata a piedi per la città».