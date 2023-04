Alto impatto a Torre Annunziata: identificate 150 persone

Mercoledì 12 aprile, gli agenti del commissariato di Torre Annunziata e i finanzieri del gruppo di Torre Annunziata, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania e dell’unità cinofila antidroga della guardia di finanza, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Torre Annunziata.

Nel corso dell’attività sono state identificate 150 persone, di cui 37 con precedenti, controllati 88 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo e sono state contestate 3 violazioni del codice della strada per revisione periodica scaduta, mancata esibizione dei documenti di circolazione e mancata copertura assicurativa.

Una persona è stata sanzionata per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovata in possesso di circa 2,5 grammi di marijuana e, infine, sono state controllate 7 persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari.