Arzano, distrutto da un incendio il pub “Mister Chicken”: indagini sul rogo

Alle fiamme il pub Mister Chicken a Arzano. L’incendio è divampato durante la notte distruggendo l’attività commerciale di via Colombo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e i carabinieri per gli accertamenti. Gli appartamenti sovrastanti la struttura non sembrano aver riportato danni. Solo tanta paura per i residenti che sono stati svegliati dal fumo e dal cattivo odore.

I danni riportati sono ingenti, ma non ancora quantificati. L’attività investigativa è in corso e, al momento, non è stata possibile stabile la matrice dell’incendio.