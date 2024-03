Casola, molesta e entra in casa della ex: arrestato stalker 51enne

Non si rassegna alla fine della relazione ed entra in casa della sua ex utilizzando una copia delle chiavi che le aveva sottratto. I carabinieri della stazione di Gragnano hanno eseguito un'ordinanza cautelare che dispone gli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura, nei confronti di un 51enne di Casola di Napoli accusato di atti persecutori, danneggiamento, furto e violazione di domicilio nei confronti della ex compagna.

Le indagini, espletate dalla Stazione Carabinieri di Gragnano e coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, hanno permesso di ricostruire che dal dicembre 2023 e fino alla fine del mese di febbraio, per futili motivi di gelosia, il 51enne avrebbe molestato l'ex compagna, picchiandola, insultandola con epiteti denigratori ed umilianti, e inviandole continui messaggi sul cellulare.

«L'indagato avrebbe minacciato di morte la vittima, anche con I'uso di forbici puntate all'addome, determinando una situazione tale da far emergere un contesto allarmante in ragione di una gelosia morbosa.

La donna si è vista costretta a modificare le proprie abitudini di vita, a cambiare i propri orari e percorsi abituali e ad uscire di casa il meno possibile per timore di incontrarlo», scrive in una nota il procuratore Nunzio Fragliasso.

L'indagato non avrebbe accettato I'idea che la donna, nonostante avesse troncato la relazione, potesse intraprenderne altre, al punto tale che una sera, utilizzando le chiavi dell'abitazione della donna, si sarebbe introdotto nell'abitazione della donna per controllarla. Ora il 51enne è agli arresti domiciliari.