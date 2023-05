Bomba telecomandata sequestrata nel rione del nuovo clan

Ordigno artigianale telecomandato nel cuore del rione Moscarella. La scoperta è avvenuta nel pomeriggio di oggi a Castellammare di Stabia, dove i poliziotti del commissariato stabiese erano impegnati in normali controlli nel quartiere dove stava nascendo un nuovo clan di camorra attorno ad un gruppo che gestisce lo spaccio di droga.

La bomba telecomandata, per un peso di oltre un chilogrammo e dall'enorme potenziale esplosivo, era pronta all'utilizzo in qualche raid ed era nascosta probabilmente in attesa di essere trasportata.

Per rimuovere l'ordigno in sicurezza è stato necessario l'intervento degli artificieri, mentre gli agenti della scientifica hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Ora gli investigatori hanno avviato le indagini per risalire ai proprietari di quella pericolosa bomba.