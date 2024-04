Cadavere nel golfo di Sorrento: potrebbe essere di un immigrato vittima di naufragio

Macabro ritrovamento ieri nel mare dell'area portuale di Sorrento. Un cadavere decomposto è stato recuperato nel corso della mattinata nello specchio d'acqua di Marina Piccola, nella zona degli stabilimenti balneari. Il corpo appariva in avanzato stato di decomposizione per questo si pensa che sia rimasto per molto tempo alla deriva. Attaccati al tronco erano ben visibili i brandelli di uno zaino e ciò che rimaneva di una t-shirt.

Sul posto dopo la segnalazione si sono portati gli uomini della Guardia Costiera e i carabinieri della compagnia di Sorrento. Irriconoscibile la salma tanto da non poterne stabilire neanche il sesso.

Molto probabilmente si tratta del cadavere di un immigrato vittima di uno dei naufragi che si sono verificati nel Mediterraneo e che le correnti ed il mare mosso degli ultimi giorni hanno spinto fino alle acque della penisola sorrentina.

Il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha disposto il trasferimento della salma all’obitorio di Castellammare di Stabia per gli accertamenti di rito.