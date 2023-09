Esplosa bombola di gas a Casoria, un ferito grave

Un boato poco dopo le 9.00 ha svegliato la città. In via Padre Ludovico è esplosa una bombola di gas all'interno di un'abitazione provocando un ferito grave. Sul posto polizia municipale, i carabinieri della Compagnia di Casoria e due squadre dei vigili del fuoco.

La causa dello scoppio potrebbe essere dovuta ad una fuga di gas, secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine. Nella casa, una costruzione a corte del centro storico, abita da solo un uomo di 53 anni, originario del Burkina Faso.

La forte deflagrazione lo ha travolto. È stato trasportato al Cardarelli in codice rosso per le gravi ustioni riportate.

L’appartamento è stato sequestrato e ritenuto inagibile, così come l’intera verticale della palazzina. Indagini in corso. La polizia municipale ha ritenuto necessario ,per motivi di sicurezza, lo sgombero dei vicini.

Si tratta di una tipica abitazione del centro storico, un'ala della palazzina è risultata pericolante, per questo sono state sgombrate due coppie di sposi e un altro cittadino extracomunitario. Anche il sindaco Raffaele Bene si è espresso sulla vicenda: «Mi sono immediatamente recato sul posto per verificare l'accaduto e sincerarmi delle condizioni del ferito che si trova sotto osservazione al Cardarelli. La situazione è ora sotto controllo grazie al tempestivo intervento di tutte le unità interessate. In attesa della stima dei danni e di eventuali provvedimenti, mi stringo ,a nome dell'amministrazione ,alle famiglie coinvolte e ringrazio per la prontezza i vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale, 118, assistenti sociali e ufficio tecnico».

Sono stati temporaneamente sgomberati 4 nuclei familiari (in totale 6 persone) in quanto gli appartamenti sulla verticale di quello interessato dall’esplosione sono stati dichiarati momentaneamente inagibili, in attesa di sopralluogo sulla staticità dell’immobile.